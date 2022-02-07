Москва, 7 февраля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 7 февраля проведет встречу в Кремле со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон и Владимир Путин

Как уточнил представитель Кремля, одной из главных тем переговоров глав двух стран будут российские предложения по гарантиям безопасности в Европе.

При этом, в Париже, в свою очередь, назвали целью визита Макрона в Москву снижение напряженности в ситуации вокруг Украины.

Как указывается издание Journal du dimanche, переговоры состоятся в Москве во второй половине дня, и они не ограничены по времени. Также отмечается, что Путин и Макрон проведут встречу только вдвоём и на ней будут находиться только переводчики и ведущие протокол встречи.

Отметим, после своего визита в Москву 8 февраля французский лидер посетит с визитом Киев.