Пекин, , 11:04 — REGNUM Одна из канадских хоккеисток была отправлена в гостиницу с положительным результатом теста на коронавирус перед матчем со сборной России. Об этом 7 февраля сообщает официальный Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

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Как сообщало ИА REGNUM, матч был отложен на час из-за того, сборная Канады отказалась выходить на лёд. В качестве причины было названо отсутствие результатов ПЦР-тестов у российских спортсменок.

В результате обе команды вышли играть в медицинских масках. При этом российские хоккеистки и судьи провели в масках два периода, а канадки играли в них весь матч.

В итоге матч был доигран и завершился победой сборной Канады со счётом 6:1.

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