Кемерово, , 11:02 — REGNUM Государственное казённое учреждение здравоохранения «Агентство по закупкам в сфере здравоохранения» Кемеровской области закупает крупную партию детской и взрослой вакцины для профилактики клещевого энцефалита. Поставщика определят 11 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Клещ 40.rospotrebnadzor.ru

Начальная цена тендера — 87 587 200 рублей. Сделку профинансируют средствами бюджета области. Всего предстоит закупить 320 тыс. доз, из них 180 тыс. доз — это детская вакцина, а оставшиеся 140 тыс. доз — взрослая. Цена за одну дозу составляет 273,71 рубля

Детская вакцина предназначена для детей от трёх до 17 лет.

Поставка 50% от общего объёма по каждому наименованию товара должны быть произведена в течение десяти календарных дней с момента заключения контракта, а 50% — в период с 15 по 26 августа 2022 года.

Напомним, вакцинация от клещевого энцефалита проводится ежегодно. Сезон активности клещей обычно начинается в апреле и заканчивается в октябре. Пик приходится на май-июнь.