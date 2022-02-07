София, , 11:00 — REGNUM Правительство Болгарии подготовило пакет документов по кардинальной реформе системы здравоохранения страны. Об этом 7 февраля сообщает софийская газета «Дума».

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По предварительной информации, документ предусматривает повышение заработной платы врачам и медработникам, увеличение государственного финансирования в рамках страховой медицины, а также выделение дополнительных средств на лечение малоимущих граждан.

Кроме того, предполагается расширить схемы закупки реализации бесплатных медикаментов.

По словам главы министра финансов Болгарии Асена Василева, указанная реформа будет реализована в июне нынешнего года, после вступления в силу нового основного финансового документа. Ранее Народное собрание (парламент) Болгарии постановил продлить основные положения Бюджета-2021 в стране до 31 мая 2022-го года.