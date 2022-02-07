Биробиджан, 7 февраля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Количество учреждений образования столицы Еврейской автономии, закрытых на карантин, увеличилось до четырёх. С 8 февраля временно приостановят обучение в школе №6, сообщило ИА EAOMedia.

vettie vette В школе

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Ранее по домам распустили учеников гимназии № 1, лицея № 23 и школы № 11. Начальник управления образования мэрии Биробиджана Наталья Еременко подчеркнула, что детей не переводят на дистанционное обучение, а полностью освобождают от занятий. Она подчеркнула, что в остальных учреждениях образования ситуация остаётся стабильной.

«Роспотребнадзор по ЕАО направил рекомендации, где указано, какую работу необходимо провести в здании, пока учащиеся будут находиться дома. Не в первый раз закрываются школы на карантин по ОРВИ, такая ситуация повторяется практически каждый год. В феврале всегда возрастает количество заболевших. Кроме того, многие дети на занятия приходят простывшими, соответственно заражают своих одноклассников и учителей», — отметила Наталья Еременко.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в школах Биробиджана число классов, ученики которых перестали посещать занятия, приблизилось к 50. 36 из них были закрыты из-за гриппа и ОРВИ, ещё 11 — из-за COVID-19.