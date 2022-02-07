Шверин, Германия, 25 августа, 2016, 22:02 — ИА Регнум. Почти за неделю до выборов в парламент земли Мекленбург-Передняя Померания Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) закрепляет своё лидерство, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на опрос канала ARD.

Потенциально социал-демократов готовы поддержать 27 процентов, что значительно меньше результата 2011 года (35,6%). Тем не менее СДПГ опережает своего партнёра по правящей в Германии коалиции — Христианско-демократический союз (ХДС). За последний проголосовали 22% респондентов, что хуже «дна» 2011 года (23%).

Зато обороты набирает правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). С 21 процентом АдГ улучшила свой показатель по сравнению с предыдущим опросом. Если тенденция продолжится, то правые смогут вытеснить ХДС со второго места в шверинском ландтаге.

Выборы в ландтаг Мекленбург-Передей Померании назначены на 4 сентября.