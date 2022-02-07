Москва, , 10:56 — REGNUM «Ковидная амнистия» для российского малого и среднего бизнеса может оказаться как шагом к развитию, так и способом продлить агонию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Так он прокомментировал инициативу бизнес-омбудсмена Бориса Титова провести в РФ «ковидную амнистию» — списать накопившиеся долги предприятий МСП.

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«Ковидная амнистия обсуждается малым бизнесом с того момента, как стало понятно, что 2021 год не оправдал ожиданий по борьбе с коронавирусом, росту доходов потребления и глобального улучшения экономической ситуации, — сказал Завьялов. — Именно поэтому предприниматели начали говорить о необходимости реструктуризации возникшей задолженности, снижении обязательств в рамках программ государственной поддержки, снижении налогового бремени. Господдержка, оказываемая в форме пусть даже льготного, но всё же кредита, изначально далеко не у всех вызвала энтузиазм. В условиях постоянно меняющейся ситуации с распространением коронавируса, а также внезапными введением и отменой ограничений бизнес постоянно рискует не выйти на планируемый оборот. Если компания не сможет покрывать задолженность, банки начнут взыскивать имущество».

Как подчеркнул Завьялов, другой вопрос состоит в том, стоит ли предлагать «ковидную амнистию» всем или нужен дифференцированный подход.

«Можно ли реально понять, для каких компаний «ковидная амнистия» станет шагом к развитию, а для каких — просто продлит агонию?» — подытожил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Титов заявил, что в 2021 году в РФ произошло резкое восстановление количества проверок бизнеса.

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