Москва, , 10:56 — REGNUM В Госдуме возмущены тем, что ПФР лишает пенсионеров полной пенсии из-за попыток подработать.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Статус пенсионера сейчас больше похож на статус заложника. «Туда не ходи, сюда не ходи»! «Мудрейшие гудвины» из изумрудных дворцов Пенсионного фонда грозят лишить копеечки наших бабушек и дедушек за малейшую попытку с их стороны обеспечить себе достойную старость!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

По его убеждению, ПФР должен быть ликвидирован.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пенсионерам вновь напомнили, что любая попытка заработка, например, от сдачи квартиры в аренду грозит им лишением полной пенсии, так как с 2016 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются.

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