Москва, 7 февраля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Госдуме возмущены тем, что ПФР лишает пенсионеров полной пенсии из-за попыток подработать.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Статус пенсионера сейчас больше похож на статус заложника. «Туда не ходи, сюда не ходи»! «Мудрейшие гудвины» из изумрудных дворцов Пенсионного фонда грозят лишить копеечки наших бабушек и дедушек за малейшую попытку с их стороны обеспечить себе достойную старость!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

По его убеждению, ПФР должен быть ликвидирован.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пенсионерам вновь напомнили, что любая попытка заработка, например, от сдачи квартиры в аренду грозит им лишением полной пенсии, так как с 2016 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются.