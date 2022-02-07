Вашингтон, 7 февраля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден намерен в конце 2022 года посетить Израиль. Об этом американский лидер заявил в ходе телефонного разговора с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом, который состоялся 6 февраля.

Center for American Progress Action Fund Джо Байден

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«Президент поблагодарил премьер-министра за его приглашение посетить Израиль и сказал, что с нетерпением ждёт визита в конце этого года», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

В ходе разговора лидеры двух стран обсудили вопросы безопасности, а также некоторые проблемы в регионе Ближнего Востока, включая угрозу, исходящую от Ирана. Также была затронута тема недавней операции США против лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-западе Сирии.

Байден и Беннет также обсудили глобальные вызовы за пределами Ближневосточного региона, включая «потенциал дальнейшей российской агрессии против Украины».

Глава Белого дома подчеркнул приверженность Вашингтона укреплению стабильности и партнерства на Ближнем Востоке. По итогам переговоров стороны договорились, что их команды будут продолжать проводить тесные консультации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден заявил, что в результате удара США в Сирии 2 февраля был удит лидер террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши. При этом за ударом американского спецназа последовали сообщения с места о том, что несколько гражданских лиц, включая детей, могли быть убиты или ранены.