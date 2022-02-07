Кострома, , 10:54 — REGNUM Заместитель губернатора Костромской области по внутренней и информационной политике Александр Фишер покинул свой пост. Об этом информирует администрация региона. Управленец переходит на новую работу. Конкретная должность, которую займёт экс-чиновник, не сообщается.

Александр Фишер

«Это обдуманный шаг. В органах исполнительной власти региона я работаю без малого десять лет. Работа, как принято говорить, 24/7, то есть в любое время дня и ночи, и даже отпуск — и тот весьма условный. Каждому человеку в определённый момент требуется некоторая пауза, переосмысление. Нужно остановиться, оценить все, что сделано, чтобы двигаться дальше. Работать в интересах региона — не означает обязательно быть в органах исполнительной власти. Есть много задач и направлений, которые требуют ответственного подхода и качественного решения», — сказал Фишер.

Сергей Ситников публично поблагодарил бывшего зама за эффективную работу, Фишер выразил губернатору признательность за «поддержку и принятие» решения об уходе.

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