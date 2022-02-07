Кострома, 7 февраля 2022, 10:54 — REGNUM Заместитель губернатора Костромской области по внутренней и информационной политике Александр Фишер покинул свой пост. Об этом информирует администрация региона. Управленец переходит на новую работу. Конкретная должность, которую займёт экс-чиновник, не сообщается.
Сергей Ситников публично поблагодарил бывшего зама за эффективную работу, Фишер выразил губернатору признательность за «поддержку и принятие» решения об уходе.
Справка: Александр Фишер проработал в администрации региона 10 лет — с 2012 года. До того как стать помощником и заместителем губернатора, работал журналистом, редактором службы радиовещания ГТРК «Кострома», редактором волгореченской телерадиокомпании.
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