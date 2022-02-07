Варшава, , 10:53 — REGNUM 6 февраля в аэропорту в Ясёнке возле Жешува (Польша) приземлился самолет с военными США. Об этом, как передает Polskie Radio, сообщил пресс-секретарь 18-й Механизированной дивизии польской армии Пшемыслав Лепчинский журналистам.

Американский военный Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, прибывшие военные с базы Форт-Брэгг, которая находится в Северной Каролине, будут служить в его дивизии. При этом он добавил, что по соображениям безопасности не указано, сколько американских солдат прибыло в Польшу.

«В этом самолете в Польшу прилетели американские солдаты, которые будут служить в нашей 82-й Воздушно-десантной бригаде. Мы готовы их принять. Сотрудничество складывается очень хорошо, поэтому в ближайшее время можно будет увидеть их в польском небе. На самом деле в рамках подготовительной группы в Польшу уже прилетели девять самолетов с разным количеством оборудования и разным числом людей», — сообщил Липчинский.

Он добавил, что в ближайшие дни в Польшу прибудет дополнительный американский военный транспорт. По его словам, переброска дополнительных войск США в Польшу и Германию, а также в Румынию, связана с концентрацией российских войск на границе с Украиной.