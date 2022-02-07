Париж, , 10:52 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан перед поездкойв Москву и Киев провел переговоры с госсекретарем США и главами МИД Швеции и Финляндии. Об этом Жан-Ив Ле Дриан написал в своем аккаунте в Twitter.

Жан-Ив Ле Дриан U.S. Air Force

Министр иностранных дел Франции, как сообщается, будет сопровождать президента Эммануэля Макрона во время его визитов в Москву и Киев.

«Единство, твердость, деэскалация», — написал Жан-Ив Ле Дриан в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, поездка президента Франции Эммануэля Макрона в Россию, которая состоится позднее 7 февраля, может способствовать урегулированию ситуации вокруг Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сенате Франции высказались в пользу постоянного диалога с Россией