Париж, 7 февраля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан перед поездкойв Москву и Киев провел переговоры с госсекретарем США и главами МИД Швеции и Финляндии. Об этом Жан-Ив Ле Дриан написал в своем аккаунте в Twitter.

U.S. Air Force Жан-Ив Ле Дриан

Министр иностранных дел Франции, как сообщается, будет сопровождать президента Эммануэля Макрона во время его визитов в Москву и Киев.

«Единство, твердость, деэскалация», — написал Жан-Ив Ле Дриан в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, поездка президента Франции Эммануэля Макрона в Россию, которая состоится позднее 7 февраля, может способствовать урегулированию ситуации вокруг Украины.