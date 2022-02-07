Абакан, 7 февраля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Хакасии возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двухлетнего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл 5 февраля в Абакане.

ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии В Хакасии отец покушался на жизнь малолетнего сына

24-летняя горожанка в тот день пришла вместе с сыном к бывшему мужу, чтобы тот повидался с ребёнком.

«В какой-то момент 27-летний злоумышленник вышел на площадку покурить, после чего вернулся в нервозном, встревоженном состоянии, взял складной нож и нанёс мальчику два удара в область грудной клетки», — отметили в управлении.

Испуганная женщина схватила ребёнка и выбежала из квартиры, попросив помощи у соседей. Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Однако благодаря усилиям врачей его удалось спасти.

По предварительным данным, в момент преступления мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. К настоящему времени он задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.