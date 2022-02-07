Саратов, 7 февраля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. На улице Бахметьевская рядом с общежитием №6 Саратовского государственного аграрного университета произошел конфликт, после которого были госпитализированы пятеро студентов из Египта. Об этом сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Publicdomainpictures.net Драка

Драка с участием иностранных студентов произошла вечером 6 февраля.

«Примерно в 20:40 толпа из 15 парней ринулась к ларьку с шаурмой рядом. Один из участников забежал внутрь и стал закрывать дверь, а остальные ломились внутрь. Причиной якобы стало то, что парень зачем-то снял на камеру машину одного из своих преследователей», — рассказал один из очевидцев произошедшего.

Далее конфликт продолжился на улице. Утихомирить дебоширов смогла сотрудница общежития, вставшая на защиту студентов. Несколько нападающих скрылись на машине, остальные разошлись позже.

Издание отмечает, что факт инцидента с участием студентов подтвердил ректор СГАУ Дмитрий Соловьев. По его словам, происшествием занимаются органы внутренних дел.

В больницу доставили пятерых пострадавших граждан Египта в возрасте от 18 до 25 лет.

По информации управления МВД по Саратовской области, до настоящего момента все участники конфликта установлены, их действиям будет дана правовая оценка. Проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

ИА REGNUM напоминает, в сентябре 2021 года в Дагестане произошла драка в одном из колледжей. Один из участников конфликта в ходе драки достал нож и ранил другого. Раненый был доставлен в больницу, а нападавший сбежал.

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