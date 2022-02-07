Мелилья, Испания, , 10:51 — REGNUM Один из четырёх иммигрантов из Северной Африки, которым удалось перелезть через пограничный забор между Марокко и Испанией в Мелилье, на несколько часов застрял в водосточной трубе при попытке скрыться от полиции. Об этом пишет агентство EFE.

Мигранты

По словам источников агентства, после того, как иммигранты перелезли через забор (около 9:15 утра), они бросились бежать. Однако при попытке бегства один из них застрял в дренажной трубе.

Мужчину пришлось спасать пожарной бригаде и Гражданской гвардии Испании.