Магас, 7 февраля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сделал прививку от коронавируса. Руководитель региона привился от опасной инфекции впервые, так как ранее у него был медотвод от вакцинации, сообщили в пресс-службе главы республики.

Pravitelstvori.ru Махмуд-Али Калиматов

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Отложить прививку Калиматову пришлось из-за болезни, хотя он заявлял о своем намерении вакцинироваться еще летом 2021 года. Для защиты от COVID-19 глава Ингушетии выбрал двухкомпонентную вакцину «Спутник V».

«Сейчас у нас есть возможность сделать прививку, защитить себя и спокойно жить дальше. Нам уже скоро предстоят важные праздники: Ид аль-Фитр, торжества в честь 30-летия образования республики. В рамках юбилея мы организуем целую программу мероприятий»,— сообщил Калиматов.

Он также отметил, что все уже устали от ограничений и власти региона не хотели бы ужесточать ограничительные меры из-за коронавируса, тем более в преддверии праздника Ураза-байрам и во время совершения хаджа паломниками.

К настоящему времени в Ингушетии привиты более 266 тыс. жителей, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составил к 4 февраля 64,8%.