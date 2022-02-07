Волгоград, 7 февраля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. С начала прививочной кампании в Волгоградской области вакцинацию от COVID-19 прошли 1 502 636 жителей, сообщает пресс-служба администрации региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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За счёт открытия пунктов вакцинации в детских поликлиниках количество прививочных площадок увеличилось до 70. Всего в Волгоградскую область поступило более 1 833 тысяч доз вакцины, в том числе 1 440 комплектов препарата для детей.

Среди подростков иммунизацию прошли 1 174 человека.