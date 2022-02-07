Калуга, 7 февраля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. За 2021 год в зданиях судов Калужской области судебными приставами предотвращён пронос 9200 запрещенных предметов, из них 1032 единиц оружия и боеприпасов. Судебными приставами обеспечена безопасность более 56 тысяч судебных заседаний, сообщил 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Управление ФССП России по Калужской области Приставы

В рамках своей служебной деятельности судебные приставы не только обеспечивают безопасность в судах, но и выполняют задачи по принудительному приводу лиц, участвующих в судебных процессах по уголовным и административным делам и не желающих добровольно на них являться. За 2021 год в суды доставлено 2147 таких граждан. Кроме того, принудительному приводу подверглись 1455 человек, уклоняющихся от явки к судебным приставам-исполнителям и дознавателям. В 2021 году судебными приставами была обеспечена безопасность почти 13 тысяч различных исполнительных действий. В отношении граждан, препятствовавших законной деятельности приставов, составлен 281 протокол об административных правонарушениях.

«В 2021 году калужскими приставами в рамках работы по обеспечению установленного порядка деятельности судов не допущено ни одного чрезвычайного происшествия или проноса запрещенных предметов в суды. Исполнение функций по обеспечению установленного порядка деятельности судов — одна из приоритетных задач Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области. Так, в 2021 году судебными приставами обеспечена охрана двух Арбитражных судов, 12 Федеральных судов общей юрисдикции и 55 судебных участков мировых судей», — отметил Артём Залогин.