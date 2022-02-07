Иркутск, 7 февраля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области стала ещё более напряжённой. По состоянию на 7 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7718 человек, причём 15 из них погибли за последние сутки.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 186 252 (+2497 за сутки). За последнее время это один из рекордных показателей.

Госпитализированы 4038 (+147 за сутки). Это на 8 пациентов меньше, чем накануне.

В то же время излечились 156 660 пациентов (+326 за сутки).

Ещё 615 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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