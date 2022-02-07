Москва, , 10:49 — REGNUM Если в РФ повысят планку доходов до 5 млн рублей для самозанятых IT-специалистов, то можно ожидать определенного роста числа зарегистрированных самозанятых, работающих в области информационных технологий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявила научный сотрудник центра трудовых исследований ВШЭ Анна Зудина. Так она прокомментировала соответствующую инициативу Российского союза промышленников и предпринимателей.

Самозанятый Nalog-briz.ru

«Можно ожидать определенного роста зарегистрированных самозанятых, работающих в области IT, однако сложно сказать, как это отразится на общем числе самозанятых, работающих «на свету», — сказала Зудина. — К наиболее массовым видам деятельности среди самозанятых относятся не IT-деятельность, а разнообразные индивидуальные услуги — ремонтные, строительные и бытовые, услуги по доставке, перевозки. Согласно данным Обследования рабочей силы Росстата, в 2020 году всего к категории специалистов высшего уровня квалификации по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) относилось чуть больше 1 миллиона человек — это примерно 1,5 процента всех занятых. Еще около 145 тысяч человек — это специалисты-техники в области ИКТ среднего уровня квалификации».

При этом эксперт подчеркнула, что эти цифры характеризуют общую численность занятых данных профессий на российском рынке труда без разбивки на самозанятых и занятых по найму.

«Тем не менее сама по себе доля работников данных профессий невелика, и потому в долгосрочной перспективе принятие поправок для самозанятых IT-специалистов не сможет значительно повлиять на легализацию самозанятости в целом. Тут нужны также аккуратные меры более общего характера, которые распространялись бы на более широкий круг профессий, но при этом не приводили бы к налоговым злоупотреблениям», — сказала Зудина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Равиль Ахмадеев заявил, что для того, чтобы в России увеличивалось число самозанятых, важно предусмотреть возможность учета им трудового стажа.

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