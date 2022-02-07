Ташкент, 7 февраля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Бухарской области Узбекистана произошла массовая драка между жителями двух сел, которые организовали футбольный матч. Об этом сообщает 7 февраля Подробно. уз со ссылкой на данные УВД области.

Удар

«Инцидент произошел 5 февраля в 16:00 на стадионе, местные жители двух сел провели футбольной матч, который закончилась дракой. Что стало причиной потасовки — пока неизвестно», — говорится в сообщении.

При этом, по данным УВД, никто из жителей не обращался в отделения скорой помощи с травмами, а также в ОВД — с заявлениями.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности людей, участвовавших в конфликте.