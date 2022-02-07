Санкт-Петербург, , 11:06 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга после существенного сокращения числа обращений по проблеме мусора в конце января, на первой февральской неделе 2022 года вновь стали чаще жаловаться на отсутствие своевременного вывоза бытовых отходов.

Скопления мусора на Московской улице, г. Колпино Жалоба Андрея Ч., портал «Наш Санкт-Петербург»

Согласно диаграмме динамики обращений граждан на портал городского правительства «Наш Санкт-Петербург» и в комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, минимальное количество жалоб было зарегистрировано 29 января, около 20. Далее произошел небольшой рост, но уже 2 февраля жители Петербурга оставили 220 жалоб, а на следующий день — более 200. К понедельнику, 7 февраля, активность петербуржцев вновь снизилась.

Однако жители города до сих пор ежедневно делятся своим недовольством, публикуя жалобы на портале «Наш Санкт-Петербург». В доказательство местные жители прикрепляют фото, свидетельствующие о контейнерах, битком набитых отходами.

«Мусор не вывозят неделями, прошу принять меры! Двор как и город потихоньку превращается в свалку», — пишет Андрей Ч. о ситуации на Московской улице в Колпино.

Анна М. пожаловалась на халатность работников АО «Невский экологический оператор»: «Можете дать разъяснение, когда в нашем дворе будут убраны контейнеры с мусором? Неделю мусор не вывозят, жильцам ничего не остается делать, как оставлять пакеты рядом с переполненными контейнерами. Сегодня 05.02 приехала машина, и проехала мимо мусорной площадки».

По данным «тепловой карты», которая как раз и формируется на основе обращений жителей Петербурга, на сегодняшний день наибольшее количество контейнерных площадок, забитых мусором, находится в Калининском районе. Чуть меньше проблемных точек отмечается в Невском районе.

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