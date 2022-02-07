Санкт-Петербург, 7 февраля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга после существенного сокращения числа обращений по проблеме мусора в конце января, на первой февральской неделе 2022 года вновь стали чаще жаловаться на отсутствие своевременного вывоза бытовых отходов.

Жалоба Андрея Ч., портал «Наш Санкт-Петербург» Скопления мусора на Московской улице, г. Колпино

Согласно диаграмме динамики обращений граждан на портал городского правительства «Наш Санкт-Петербург» и в комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, минимальное количество жалоб было зарегистрировано 29 января, около 20. Далее произошел небольшой рост, но уже 2 февраля жители Петербурга оставили 220 жалоб, а на следующий день — более 200. К понедельнику, 7 февраля, активность петербуржцев вновь снизилась.

Однако жители города до сих пор ежедневно делятся своим недовольством, публикуя жалобы на портале «Наш Санкт-Петербург». В доказательство местные жители прикрепляют фото, свидетельствующие о контейнерах, битком набитых отходами.

«Мусор не вывозят неделями, прошу принять меры! Двор как и город потихоньку превращается в свалку», — пишет Андрей Ч. о ситуации на Московской улице в Колпино.

Анна М. пожаловалась на халатность работников АО «Невский экологический оператор»: «Можете дать разъяснение, когда в нашем дворе будут убраны контейнеры с мусором? Неделю мусор не вывозят, жильцам ничего не остается делать, как оставлять пакеты рядом с переполненными контейнерами. Сегодня 05.02 приехала машина, и проехала мимо мусорной площадки».

По данным «тепловой карты», которая как раз и формируется на основе обращений жителей Петербурга, на сегодняшний день наибольшее количество контейнерных площадок, забитых мусором, находится в Калининском районе. Чуть меньше проблемных точек отмечается в Невском районе.