Якутск, 7 февраля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. О стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции в Якутске заявил глава Якутии Айсен Николаев. Он анонсировал отмену части связанных с пандемией антиковидных мер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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«По городу Якутску наблюдается постепенная стабилизация. Правда, заболеваемость всё ещё на достаточно высоких уровнях. Но есть неплохая динамика по выздоровлению. Количество заболевших по столице республики практически уже равняется количеству выздоровевших. Но по районам заболевших значительно больше», — отметил Айсен Николаев. Он намерен в ближайшее время подписать указ о снятии ряда антиковидных ограничений.

В муниципалитетах республики пока сохраняется напряжённая обстановка по коронавирусу. Наиболее сложная ситуация в Амгинском, Верхенвилюйском, Вилюйском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Момском, Намском, Нюрбинском, Оймяконском, Оленекском, Таттинском, Томпонском, Усть-Майском, Чурапчинском, Эвено-Бытантайском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, нагрузка на врачей в спорткомплексе «Триумф», который определили под «красную зону» в Якутске, снижается. В столице республики рассматривают возможность в ближайшее время закрыть этот центр для оказания амбулаторной помощи горожанам с симптомами ОРВИ.