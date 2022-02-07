В Якутске смягчат антиковидные меры
Якутск, 7 февраля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. О стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции в Якутске заявил глава Якутии Айсен Николаев. Он анонсировал отмену части связанных с пандемией антиковидных мер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе правительства республики.
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В муниципалитетах республики пока сохраняется напряжённая обстановка по коронавирусу. Наиболее сложная ситуация в Амгинском, Верхенвилюйском, Вилюйском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Момском, Намском, Нюрбинском, Оймяконском, Оленекском, Таттинском, Томпонском, Усть-Майском, Чурапчинском, Эвено-Бытантайском районах.
Как сообщало ИА REGNUM, нагрузка на врачей в спорткомплексе «Триумф», который определили под «красную зону» в Якутске, снижается. В столице республики рассматривают возможность в ближайшее время закрыть этот центр для оказания амбулаторной помощи горожанам с симптомами ОРВИ.