Москва, 7 февраля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Сегодня, 7 февраля, президент России Владимир Путин поздравил Ассоциацию анимационного кино с 10-летием со дня создания, сообщается на сайте Кремля.

Цитата из м/ф «Волки и овцы: бееезумное превращение». Реж. Максим Волков, Андрей Галат. 2016. Россия Анимация

Президент отметил значимый вклад ассоциации в развитие легендарных традиций отечественной анимации, популяризацию её достижений как в России, так и за рубежом

«Одно из важных направлений работы ассоциации — привлечение в анимацию талантливой молодёжи и повышение профессиональной подготовки специалистов», — подчеркнул Путин и пожелал успешной реализации намеченных планов.

Как сообщало ИА REGNUM, доход киностудии «Союзмультфильм» от международных продаж должен вырасти в 15 раз за ближайшие пять лет.

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