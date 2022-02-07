Сеул, , 10:45 — REGNUM Кандидат в президенты от основной оппозиционной партии «Сила народа», бывший генеральный прокурор страны Юн Сок Ёль опережает по популярности кандидата от правящей Демократической партии «Тобуро», экс-губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна. Об сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.

Опрос Иван Шилов, ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведенного со 2 по 4 февраля среди 1059 человек, за Юн Сок Ёля готовы проголосовать 43,4% респондентов, а за Ли Чжэ Мёна — 38,1%.

По сравнению с прошлой неделей Юн Сок Ёль прибавил 3,2% голосов, а Ли Чжэ Мён, напротив, потерял 0,4%.

За ними следуют кандидат от оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су (7,5%) и кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон (0,1%).

Между тем уровень поддержки действующего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина составил 42,2%. Не одобряют деятельность главы государства 54,4%.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 37,6%, оппозиционной партии «Сила народа» — 39,4%.