Ростов-на-Дону, , 10:44 — REGNUM К мемориалу Великой Отечественной войны в селе Приморка Неклиновского района Ростовской области газ никогда не был подведён, а трансляция вечного огня организована по просьбе жителей после реконструкции памятника. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Вечный огонь Марина Каширская © ИА REGNUM

«По нашей информации, к памятнику газ не был подведен изначально, поэтому и самого Вечного огня ранее здесь не существовало. То есть ни о какой его замене на панно в реальности речь не может идти, иначе получается просто передергивание фактов. Сам памятник — в достойном состоянии. Местная администрация по просьбе жителей отреставрировала его, позже, весной 2021 года, было найдено такое решение в виде изображения Вечного огня, и появилось панно», — уточнил региональный координатор партпроекта «Историческая память» Олег Соловьев.

По его словам, замечаний в связи с установкой телеэкрана у момента не поступало. Если сельчане выступят с инициативой создания чаши с вечным огнём, предложение будет рассмотрено.

ИА REGNUM сообщало, что в Неклиновском районе расположено пять мемориальных комплексов, на территории которых установлена чаша с вечным огнём.

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