Москва, , 10:44 — REGNUM Нагатинский суд Москвы удовлетворил ходатайство о заключении под стражу 54-летней москвички, обвиняемой в убийстве сожителя. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

Убийство

По данным следствия, женщина убила своего сожителя во время ссоры в квартире на Пролетарском проспекте. Ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В пресс-службе рассказали, что 3 февраля между обвиняемой и её сожителем разыгралась ссора, в ходе которой женщина «ударила своего обидчика ножом в грудь». Мужчина скончался на месте.

Уточняется, что обвиняемая во время допроса полностью признала свою вину, расследование дела продолжается.