Исламабад, , 10:44 — REGNUM С визитом намерен приехать в конце февраля в Россию премьер-министр Пакистана Имран Хан. Об этом 7 февраля сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на пакистанские источники в дипломатической сфере.

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Премьер-министр Пакистана Имран Хан собирается прибыть с визитом в Россию 23−25 февраля», — заявили он.

При этом указывается, что визит Имрана Хана в Москву станет первым за более чем двадцать лет для глав пакистанского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля сенат Пакистана (верхняя палата парламента) принял резолюцию в поддержку запуска пассажирского поезда с Исламской Республикой Иран для содействия торговле и контактам между двумя народами.