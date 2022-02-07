Москва, 7 февраля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Законопроект о реформе в сфере похоронных услуг разработали депутаты Госдумы, инициатива может быть внесена в нижнюю палату парламента в феврале.

A.Savin Кладбище. Москва

Прежде всего, предлагается создать реестр оказывающих ритуальные услуги, пишут «Ведомости».

В перечень будут включены отвечающие требованиям компании. Требуется регистрация юрлица или ИП, а также наличие оборудования и катафального транспортного средства, используемых для приема заказа на оказание соответствующих услуг.

Одновременно будет вестись и реестр недобросовестных ритуальных служб, туда попадут те, у кого отзовут разрешение на оказание услуг. Похоронные агентства будут наказывать в том числе за незаконное получение информации о смерти граждан или воровство их персональных данных.

Кроме того, законопроект предполагает инвентаризацию мест захоронения. Также предполагается расширить круг лиц, ответственных за места захоронения, чтобы решить проблему брошенных могил.

Согласно инициативе, возможно создание частного места захоронения, правила его функционирования смогут принимать региональные власти.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, нынешний закон «О погребении и похоронном деле» действует с 1996 года, неоднократно предпринимались попытки его модернизировать.

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