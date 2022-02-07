Пекин, , 10:44 — REGNUM Состав на мужскую индивидуальную гонку на Олимпийских играх в Пекине назвала сборная России по биатлону. Об этом 7 февраля сообщает ИА REGNUM.

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В составе российской команды выступят Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Максим Цветков и Карим Халили. Даниил Серохвостов в этой гонке не примет участия.

Мужская индивидуальная гонка пройдёт 8 февраля и начнётся в 11:30 мск.

Напомним, 5 февраля в Пекине состоялась смешанная эстафета. Сборная России завоевала бронзовую медаль в этой дисциплине.

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