Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM В Санкт-Петербурге по повышенному номеру сложности тушили полыхавшую автомастерскую на Выборгской набережной. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар 76.mchs.gov.ru

ЧП произошло около 9 часов утра в понедельник в Выборгском районе Петербурга. На Выборгской набережной, 55/1, в четырёхэтажном производственном здании, на первом этаже, в помещении площадью 120 кв. метров горела обстановка на площади 60 кв. метров.

«В 09:30 подан дополнительный номер 1-БИС. В 09:53 локализация пожара. В 10:08 отказ №1 БИС, пожар ликвидирован», — уточнили в ведомстве, добавив, что в результате ЧП никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС шесть единиц техники и 25 человек личного состава.