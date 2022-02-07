Челябинск, 7 февраля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Челябинске остро не хватает водителей троллейбусов. Об этом на совещании в мэрии заявил замглавы города Андрей Ксензов,

Троллейбус

Отметим, ранее некоторые местные жители пожаловались на ухудшение ситуации с движением этого вида общественного транспорта. Чиновники признают, что график пришлось пересмотреть.

Всего нужно принять примерно 100 человек. Работа в этом направлении проводится, отметил Ксензов.