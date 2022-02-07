Пекин, 7 февраля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Пакистана Имран Хан обсудили в Пекине вопросы двусторонних отношений. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Uzreport.uz Узбекистан и Пакистан

«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества», — говорится в сообщении.

Стороны с удовлетворением отметили первые результаты реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита премьер-министра Пакистана в Узбекистан в июле прошлого года.

«Так, двусторонний товарооборот по итогам прошлого года вырос в 1,5 раза, за год создано свыше 40 совместных предприятий», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в разных регионах Узбекистана осуществляются проекты кооперации по выпуску фармацевтических препаратов, химических товаров и текстильной продукции. Прорабатывается ряд важных проектов в области промышленности, образования и кино.

«В ходе встречи особое внимание уделено поддержке совместных деловых инициатив и перспективных инвестиционных проектов, налаживанию сотрудничества в банковско-финансовой сфере», — говорится в сообщении.

Также, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной повестки, в том числе по ситуации в Афганистане.

«Достигнута договоренность о продолжении практической работы по продвижению проекта строительства железной дороги «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар», — говорится в сообщении.