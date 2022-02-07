Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM В центре Петербурге целых две недели разгуливал заяц-русак, включенный ы «Красную книгу Петербурга». Самостоятельно пришедшего в город зайца заметили горожане и туристы, поделившиеся впечатлениями в соцсетях. Столь длительное пребывание дикого животного в городской среде стало опасным для него самого, поэтому специалисты изловили зайца и водворили его в естественную среду обитания.

Альбрехт Дюрер Заяц (фрагмент). 1509 — копия

Как рассказали 7 февраля в городском комитете по природопользованию, многочисленные следы животного были замечены в Летнем, Михайловском садах, а также на Марсовом поле. Стало понятно, что заяц перестал бояться людей и освоился в технических помещениях и арт-объектах городских садов. Притупление естественных инстинктов в условиях города могло привести к тому, что заяц не смог бы вернуться в дикую природу либо стал бы жертвой других животных. Поэтому было решено «эвакуировать» зайца из центра Петербурга.

«Естественные враги зайца в условиях города — бродячие собаки, лисы, врановые и хищные птицы. На территории Петербурга вид встречается преимущественно в Петродворцовом, Пушкинском, Красносельском и Колпинском районах. Дальнейшее нахождение зайца в центре города могло причинить вред как ему самому, так и растениям в городских садах — зимой русаки кормятся побегами и корой кустарников», — пояснил начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира комитета по природопользованию Николай Ахматович.

Зайца переместили в одну из особо охраняемых природных территорий Петербурга, где наблюдается наибольшее число особей зайцев-русаков.