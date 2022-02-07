Москва, 7 февраля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Для того, чтобы в России росло количество самозанятых, важно предусмотреть возможность учета им трудового стажа, поскольку действующий порядок является несправедливым по отношению к иным категориям, например наемным работникам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Так он прокомментировал инициативу Российского союза промышленников и предпринимателей поднять планку доходов для самозанятых IT-специалистов с 2,4 млн рублей до 5 млн рублей в год.

Самозанятый

«Данный вопрос весьма дискуссионный, поскольку действующее налоговое законодательство по самозанятым не содержит критериев, выделяющих особенности уплаты данного налога по отношению к конкретной отраслевой специфике предпринимательства, — сказал Ахмадеев. — Выделение отдельной категории самозанятых IT-специалистов и предоставление им повышенной планки получаемых доходов до 5 млн руб. в год поставит в неравное положение остальные виды предпринимательства, для которых действуют общие правила (получаемый доход в год не свыше 2,4 млн руб. в целях применения режима самозанятых). Кроме того, сам объект налогообложения для самозанятых определен максимально широко — полученные доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав)».

Как полагает Ахмадеев, необходимо ежегодно индексировать хотя бы на уровень инфляции максимально полученную сумму дохода в 2,4 млн рублей самозанятым, иначе данный режим будет не полностью востребованным.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области Алексей Головченко заявил, что в РФ для легализации фрилансеров нужно разработать систему льгот.