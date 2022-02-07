Уфа, 7 февраля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил с днем рождения экс-главу Башкирии Муртазу Рахимова. Об этом он сообщил 7 февраля на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Bashkortostan.ru Муртаза Рахимов

Хабиров напомнил, что 7 февраля отмечает день рождения Муртаза Губайдуллович Рахимов.

«Самое главное — крепкого здоровья. 88 лет Муртазе Губайдуловичу исполняется сегодня. Я не знаю, как вам. Я понимаю, какой сложный и ответственный период был. И то, что такой человек был во главе нашей республики многое определило дальнейшее развитие. Самые добрые, самые лучшие пожелания Муртазе Губайдуловичу. Ещё раз подчёркиваю, главное крепкого здоровья», — сообщил Хабиров.

Ранее сообщалось о том, что Рахимов Муртаза Губайдуллович родился 7 февраля 1934 года в д. Таваканово Кугарчинского района БАССР, был избран главой Башкирии 12 декабря 1993 года.