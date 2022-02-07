Баку, 7 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Кишинёв рассчитывает, что в будущем Азербайджан сможет поставлять природный газ в Молдавию. Об этом говорится в пресс-службе минэкономики Азербайджана в публикации по итогам визита в Баку вице-премьера Молдавии, министра инфраструктуры Андрея Спыну и его присутствия на заседании министров стран-участниц Южного газового коридора (ЮГК).

Bp.com Южный газовый коридор

«Андрей Спину проинформировал о текущей ситуации с поставками природного газа в страну и отметил перспективы сотрудничества с Азербайджаном в этой сфере», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов приветствовал участие Молдавии в заседании членов ЮГТ. По его словам, в будущем есть возможность расширить возможности Южного газового коридора. Баку готов вести переговоры с заинтересованными сторонами, но для этого нужны инвестиции.

Сообщается, что в ходе совещания также обсуждались поставки Азербайджана газа в Румынию и Венгрию.

Напомним, с декабря 2020 года президентом Молдавии стала Майя Санду, которая признала, что имеет румынское гражданство. Летом 2021 года она добилась проведения досрочных выборов в парламент, на которых победила ее партия «Действие и солидарность». Новые власти республики стремятся к максимальному разрыва отношений с Россией.