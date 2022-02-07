Барнаул, 7 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает ухудшаться. Судя по данным оперативного штаба региона на 7 февраля 2022 года, отмечается рекордная заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года выявлены уже 12 314 зараженных коронавирусом (+677 за сутки). Это один из самых высоких показателей за всю историю пандемии.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Число тестирований снизилось: всего накануне было сделано 13 590 исследования на коронавирус (с учётом повторных — минус 3614 за сутки), выявлены рекордные 3653 новых носителей (+193).

По состоянию на 7 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2238 человек (+30 за сутки). Кроме этого, 218 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (за сутки данные не изменились), следует из сообщениия оперштаба.

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 27 097 (+118 за сутки) и 113 604 (рекордные +3535 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных снизилось до 324 (-5 за сутки). Из них 138 подключены к аппаратам ИВЛ (+9 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8978 человек, причём 19 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 151 327 человек. Выздоровели 112 896 пациентов (+583 за сутки).

Читайте также: В Алтайском крае растет число госпитализаций с COVID-19