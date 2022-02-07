Чебоксары, 7 февраля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Арбитражный суд Чувашии подтвердил правомерность решения антимонопольщиков в деле об отключении электроэнергии в Шумерле. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФАС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Речь идёт об отключении 2 апреля 2021 года в Шумерле КТП-118 «Спасательная станция», в результате чего, по данным ведомства, остались без электричества садовые участки, республиканская поисково-спасательная служба и компания «Мелиоратор». В УФАС отмечают, что владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электросетям принимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку электрической энергии через их объекты и требовать за это оплату.

В ведомстве со ссылкой на правила сообщают, что допустимо отключение на 72 часа в год, в то время как у данных потребителей не было электроэнергии более четырёх месяцев: его восстановили 19 сентября 2021 года.

В сентябре 2021 года чувашские антимонопольщики привлекли к административной ответственности МУП «Шумерлинские городские электрические сети» в виде 100 тыс. рублей штрафа. Это решение оспаривалось в Арбитражном суде Чувашии, который встал на сторону УФАС.

Напомним, 1 июня 2021 года в Моргаушском районе Чувашии антимонопольщики оштрафовали муниципальное предприятие на 100 тыс. рублей за отказ технологического присоединения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее антимонопольная служба Чувашии девять раз привлекла к административной ответственности одну из ресурсоснабжающих организаций, назначая по 100 тыс. рублей штрафа.

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