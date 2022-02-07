Малгобекский район, , 11:00 — REGNUM Житель Ингушетии накачал более двух тонн нефти, совершив врезку в нефтемагистраль. Тайник с закопанными в землю емкостями с нефтью обнаружили на окраине села Зязиков-Юрт Малгобекского района. По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело, сообщили 7 февраля в пресс-службе регионального управления МВД.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Схрон был обустроен неподалеку от частного дома, принадлежащего 34-летнему местному жителю. По месту жительства у подозреваемого обнаружили мотор для перекачки жидкости со следами ГСМ, специализированные инструменты для установки и демонтажа металлических конструкций со следами нефтесодержащей жидкости и автомобиль «Газель» без документов.

При проведении экспертизы было установлено, что в пяти закопанных в землю и замаскированных различными строительными материалами металлических ёмкостях содержалось 2296 литров нефти. В настоящее время устанавливаются обстоятельства хищения нефтепродуктов. Следствие продолжается.

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