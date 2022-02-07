Вильнюс, , 10:38 — REGNUM Решение о приостановке транзита через территорию Белоруссии ряда категорий железнодорожных грузов Литвы, включая нефтепродукты и удобрения, вступило в действие с понедельника, 7 февраля. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба литовской госкомпании «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы»).

Железнодорожный состав

«В результате наложенного властями Белоруссии запрета число сформированных в течение месяца грузовых составов уменьшится на 45 и составит 480−540 составов, которые будут перевозить грузы, в отношении которых ограничения не действуют», — говорится в сообщении и уточняется, что в категорию таковых попадают, например, продукты питания.

Также указывается, что в наибольшей степени от такого решения белорусских властей, как считает литовская госкомпания, пострадают промышленные гиганты страны — завод азотных удобрений «Ахема» в городе Йонава, являющийся единственным в странах Прибалтики, а также нефтеперерабатывающее предприятие в городе Мажейкяй, которое тоже единственное в прибалтийских республиках.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля стало известно, что группа товаров из Литвы попала под запрет для железнодорожного транзита через Белоруссию,