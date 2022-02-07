Новосибирск, , 10:38 — REGNUM Проект «Пушкинская карта» оказался очень востребованным со стороны новосибирцев. Об этом на еженедельном оперативном совещании сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Пушкинская карта разработана при поддержке Почта-банка Василий Иванов © ИА REGNUM

«По количеству посещений учреждений культуры и частоте использования «Пушкинской карты» наш регион — в числе регионов-лидеров Российской Федерации, — подчеркнул глава региона. — Это — дополнительный инструмент для повышения разнообразия культурной жизни во всех муниципалитетах Новосибирской области, плюс — это дополнительная возможность для развития самих учреждений культуры — федеральных, региональных и муниципальных».

По официальным данным, к программе «Пушкинская карта» присоединились 32 новосибирских учреждения, в том числе 12 театров, пять музеев, концертные организации, культурно-досуговые учреждения и кинозалы. В 2021 году «Пушкинскую карту» получили 33 212 новосибирца, из которых 16 848 — школьники, 16 364 — студенты сузов и вузов. На 1 февраля 2022 года общее число пользователей — 44 520 человек.