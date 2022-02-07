Новосибирск, 7 февраля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Проект «Пушкинская карта» оказался очень востребованным со стороны новосибирцев. Об этом на еженедельном оперативном совещании сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Василий Иванов ИА REGNUM Пушкинская карта разработана при поддержке Почта-банка

«По количеству посещений учреждений культуры и частоте использования «Пушкинской карты» наш регион — в числе регионов-лидеров Российской Федерации, — подчеркнул глава региона. — Это — дополнительный инструмент для повышения разнообразия культурной жизни во всех муниципалитетах Новосибирской области, плюс — это дополнительная возможность для развития самих учреждений культуры — федеральных, региональных и муниципальных».

По официальным данным, к программе «Пушкинская карта» присоединились 32 новосибирских учреждения, в том числе 12 театров, пять музеев, концертные организации, культурно-досуговые учреждения и кинозалы. В 2021 году «Пушкинскую карту» получили 33 212 новосибирца, из которых 16 848 — школьники, 16 364 — студенты сузов и вузов. На 1 февраля 2022 года общее число пользователей — 44 520 человек.