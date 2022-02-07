Улан-Удэ, 7 февраля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Бурятии реальная потребность в педагогических кадрах составляет 589 специалистов. В школах не хватает 376 учителей, в детсадах — 213 воспитателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

ИА REGNUM Учитель

Наибольшая нехватка ощущается в Улан-Удэ, где требуется 177 учителей и 178 педагогов в детсада. Причём, дефицит в ближайшее время вырастет после строительства десяти новых школ в столице республики, а также в Иволгинском и Тарбагатайском районах и трёх детских садов.

По словам министра образования Бурятии Валерия Позднякова, текущая потребность закрывается за счёт ротации кадров и новых выпускников педагогических вузов. Для ликвидации реальной потребности власти разработали комплексный план.

В частности, из республиканского бюджета ежегодно выделяется 12,6 млн рублей на профессиональную переподготовку учителей. Кроме того, вводится целевое обучение студентов на педагогические специалистов в Бурятском госуниверситете за счёт средств региона.

«В настоящее время для этого набора из республиканского бюджета выделяется стипендия в размере 3 тыс. рублей на каждого учащегося. Мы предлагаем увеличить эту сумму до академической стипендии в размере 4,8 тыс. рублей», — отметил министр.