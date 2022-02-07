Пекин, , 10:36 — REGNUM Товарооборот между Китаем и Узбекистаном по итогам 2021 года достиг рекордного показателя, а общий объем китайских инвестиций в экономику страны составил 9 миллиардов долларов. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба президента Узбекистана по итогам встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.

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Отмечается, что при участии ведущих китайских компаний и банков реализуются высокотехнологичные проекты в сферах промышленности, химической отрасли, энергетике, области информационно-коммуникационных технологий и других приоритетных направлениях.

«Особое внимание уделяется раскрытию потенциала сотрудничества в сферах «зеленой» экономики, искусственного интеллекта, цифровизации и электронной торговли», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также подчеркивается, что формируется новая «дорожная карта» долгосрочного сотрудничества с фондом «Шелковый путь», направленная на продвижение стратегических проектов практического взаимодействия.

«Расширяется программа финансово-технического содействия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи лидеров двух стран была отмечена важность полномасштабной реализации пятилетней Программы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, подписанной в рамках настоящего визита.

«Особое внимание уделено принятию совместных мер по достижению сбалансированного товарооборота, возобновлению плодотворных межрегиональных обменов и развитию эффективных транспортных коридоров», — говорится в сообщении.