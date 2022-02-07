Москва, 7 февраля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Совместное заявление глав России и Китая направило мир в 2022 году на другие рельсы развития, а США этого не понимают, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Запад снова продемонстрировал полное непонимание того, что произошло в Пекине. Они не понимают, как это детский лепет то, что они говорят в Вашингтоне. Когда их спросили, что они думают по поводу встречи и совместного заявления [глав России и Китая], они стали совершенно неразумно говорить, что сказал Блинкен министру иностранных дел Китая до этой встречи, и долго и нудно это объяснять», — заявил Кедми.

По его словам, США так и не поняли, что 2022 год — это первый год нового мирового развития. Мир идет в совершенно иную сторону. В частности, как отметил эксперт, Китай объявил полную поддержку всех действий России, считая, что и на Дальнем Востоке, в регионе АТР должна быть точно такая же политика.

«Они не понимают, что было сказано, что покончено с гегемонией одного государства. Теперь все будут учитывать национальные интересы… Реакция Тайбэя на это заявление, она только ускоряет решение Китаем тайваньской проблемы. Эта дура, президент [Тайваня], она не понимает, что она сказала, когда она сказала «заявление о едином Китае, включая Тайвань — это ложь»? Она не понимает, какую это реакцию вызывает в Китае?», — продолжил Кедми.