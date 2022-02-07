Ростов-на-Дону, 7 февраля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону детское отделение ковидного госпиталя, развёрнутого на базе городской больницы №20, впервые приняло новорождённых, заболевших COVID-19. Об этом сообщил начальник инфекционного отделения Максим Ткачёв.

U.S. Air Force В больнице

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«Те хронические дремлющие болезни, которые себя не проявляли, вылезают наружу. У нас несколько подростков, у которых впервые манифестирован сахарный диабет первого типа. Он или уже были или на него не обращали внимание. Псориаз тоже часто обостряется. Если было одно, два пятнышка, а то на фоне коронавирусной инфекции яркие проявления, высыпания, причем кожа шелушится», — цитирует врача портал donnews.ru.

По его словам, в день в госпиталь доставляют по пять-шесть детей. У некоторых имеются тяжёлые патологии или обостряются хронические заболевания на фоне COVID-19. В настоящее время из 40 развёрнутых для детей коек свободно десять.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области коечный фонд для пациентов с COVID-19 загружен более чем на 78%. Более 3 тыс. пациентов. В случае роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19 на Дону коечный фонд расширят до 6 тыс. мест.